Альфа-Банк стал лучшим в России по выдаче кредитов наличными

Альфа-Банк — самый быстрый и удобный банк для получения кредитов наличными в России. Это подтверждает исследование Cash Credit Acquisition Rank 2021 от MarksWebb, где Альфа-Банк стал номером один сразу по нескольким позициям.

По объему выдач кредитов наличными Альфа-Банк стабильно занимает топовые позиции на рынке розничного кредитования. За прошедший год портфель потребительских кредитов Альфа-Банка увеличился на 23%, превысив 450 млрд рублей. А в марте 2021 выдачи кредитов наличными достигли исторического максимума, показав рост на 32% к марту 2020.

Рейтинговая оценка Альфа-Банка в исследовании MarksWebb — 77,8 баллов, второе место получил Райффайзенбанк с 63,1 баллом, а третье — Банк Хоум Кредит с 59 баллами. Как отмечают аналитики, это количественная оценка, которая учитывает удобство на каждом этапе получения кредита, скорость и сложность решения задач клиента, количество каналов оформления.

Для формирования оценки аналитики выбрали топ-10 банков, в которых не клиент может оформить заявку на сайте или в приложении, определили границы клиентского опыта и каналы, а также прошли весь клиентский путь самостоятельно.

Эксперты отметили понятную структуру кредитной заявки от Альфа-Банка: есть индикаторы правильного заполнения полей, можно редактировать данные, возвращаться на предыдущие шаги. А также качественную коммуникацию с клиентом в момент оформления: «Пока клиент ждет, банк предлагает подарок от партнера. Это повышает лояльность и знакомит с сетью партнеров экосистемы банка».

Еще одним важным показателем стала скорость получения денег: это ключевой критерий, на основании которого многие клиенты принимают решение о выборе банка.