Банк ВТБ выступил официальным партнером исторической драмы «Девятаев»

29 апреля в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Официальным партнером фильма выступил банк ВТБ. В основу сюжета легла реальная история советского военного летчика Михаила Девятаева, осуществившего побег из плена, угнав самолет.

Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Режиссерами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Музыку к фильму написал обладатель четырех премий «Золотой орел» Юрий Потеенко.

«Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь — нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране», — комментирует режиссер и продюсер фильма Тимур Бекмамбетов.

«Банк ВТБ уже много лет поддерживает создание исторических фильмов о ключевых событиях в истории России. Фильм „Девятаев“ рассказывает об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, который никогда не должны забывать. Для нас важно быть причастными к созданию таких проектов, ведь они поддерживают интерес к истории России и ее героическому прошлому», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.