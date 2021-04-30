Открытие Private Banking вернул в офлайн встречи клуба Art of Life

Клуб Art of Life для клиентов Открытие Private Banking — подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — возобновил традиционные встречи в очном формате.

27 апреля состоялся тематический вечер «В ожидании ОТКРЫТИЙ. Все о путешествиях, еде и удовольствии». В течение года традиционные встречи клуба из-за пандемии COVID-19 проходили онлайн.

Главным спикером вечера стал Геннадий Йозефавичус — известный тревел-журналист, автор сотен публикаций о путешествиях и еде. Модератором — теле- и радиоведущий, писатель, путешественник Алекс Дубас. Речь шла о разных видах путешествий, от кулинарных до исторических.

Йозефавичус рассказал об истории Египта, появлении уникальных памятников исламского «старого Каира». Круиз по Нилу, по его мнению, может стать хорошим вариантом на майские праздники для тех, кто не боится жары. Также он рассказал о местах в России, которые посетил во время пандемии: Вологодской области, Таймыре, Камчатке, Красноярском крае и Байкале.

Кроме того, гостям рассказали о путешествиях в разные страны от Грузии и Абхазии до Монголии и Израиля с кулинарными, географическими и даже психологическими подробностями.