Юрий Маслов стал новым генеральным директором «Открытие Брокер»

Генеральным директором «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») назначен Юрий Маслов, ранее занимавший ключевые управленческие должности в крупнейших российских инвестиционных группах.

На посту генерального директора «Открытие Брокер» Юрий Маслов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития бизнеса компании, укрепление ее позиций на рынке инвестиционных услуг, повышение операционной эффективности, развитие продуктовой линейки и сети продаж, а также дальнейшее наращивание клиентской базы и рост бизнес-показателей.

До работы в «Открытие Брокер» Юрий Маслов три года занимал аналогичную должность в компании «ВТБ Капитал Брокер», где под его руководством успешно внедрялись сервисы для корпоративных, институциональных и крупных частных клиентов, а также были оптимизированы операционные процессы. Всё это позволило компании существенно нарастить клиентскую базу и увеличить прибыль.

Профессиональную карьеру Юрий Маслов начал в 2008 году после получения диплома магистра МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Финансовые рынки». С 2008 по 2014 годы участвовал в реализации инфраструктурных проектов и занимался развитием направлений алгоритмической и высокочастотной торговли на фондовой бирже РТС, в компании NetTrader.ru и, позднее, на Московской бирже. В 2016 году перешел с должности управляющего директора компании ITinvest (где также входил в состав правления) в банк «Открытие», возглавив Департамент брокерских услуг и отвечал за развитие инвестиционных сервисов для корпоративных и институциональных клиентов.

«Я рад возвращению Юрия Маслова в состав группы „Открытие“. За годы работы генеральным директором „ВТБ Капитал Брокер“ он добился впечатляющих результатов и продемонстрировал отличные управленческие навыки. Именно такой человек нужен нам на позиции генерального директора „Открытие Брокер“. Я уверен, что он успешно справится с поставленными задачами и выведет брокерский бизнес группы „Открытие“ на еще более высокий качественный уровень», — говорит Председатель совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов.

«Финансовый рынок переживает бурное развитие — все больше россиян интересуются способами управления своим благосостоянием и становятся инвесторами. У „Открытие Брокер“ есть все необходимое, чтобы стать бенефициаром этого процесса и укрепить свои позиции на рынке. Наша задача — предлагать инвесторам с различным опытом и уровнем капитала лучший на рынке сервис и полную продуктовую линейку. Уверен, что собранная в компании первоклассная команда профессионалов разделяет мои убеждения, и вместе мы добьемся поставленных целей», — отметил генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.