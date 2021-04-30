ПСБ приглашает IT-специалистов на онлайн-хакатон

ПСБ выступает генеральным спонсором онлайн-хакатона DevHack и приглашает IT-специалистов попробовать свои силы в решении задач крупного бизнеса и выиграть денежный приз. Общий призовой фонд составит 1,5 млн рублей.

Мероприятие пройдет с 4 по 6 июня. К участию приглашаются frontend и backend специалисты с опытом в области enterprise и мобильной разработки, бизнес-аналитики и дизайнеры, в том числе студенты и выпускники с образованием по профильным специальностям. На протяжении всего хакатона участникам проекта будут помогать эксперты ПСБ. Подать заявку можно до 31 мая на официальном сайте.

«ПСБ продолжает масштабную цифровую трансформацию. Как высокотехнологичный крупный банк мы являемся привлекательным работодателем в области информационных технологий. Онлайн-хакатон – это отличная площадка не только для обмена опытом, но и взаимодействия бизнеса и молодых талантливых специалистов, которые смогут познакомиться с принципами построения и развития цифровой платформы одного из крупнейших банков страны, проявить себя и получить экспертизу в решении актуальных задач банковского сектора», - отметил старший вице-президент, директор дирекции информационных технологий ПСБ Сергей Пегасов.

Награждение победивших команд состоится 19 июня.