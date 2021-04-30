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ПСБ и группа «Самолет» запустили ипотеку по ставке 2,7% в рамках госпрограммы

ПСБ и группа «Самолет» улучшают условия по ипотеке в рамках «Госпрограммы -2020». Заемщик может получить кредит на покупку квартиры в жилых комплексах застройщика по ставке 2,7% на весь срок кредитования или по ставке 0,5%, которая действует в течение первых 6 или 12 месяцев обслуживания кредита в зависимости от выбранной квартиры. Затем ставка составит 5,69%.

Условия распространяются на все жилые комплексы группы «Самолет» в Москве и Московской области. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок кредита - 25 лет.

«ПСБ входит в топ-5 крупнейших ипотечных кредиторов. С момента запуска льготной ипотеки по «Госпрограмме-2020» мы предложили одну из самых привлекательных ставок на рынке и продолжаем последовательно улучшать условия. Дополнительная система скидок, которую мы предоставляем на новостройки в партнерстве с группой «Самолет», позволит нашим заемщикам экономить до 30% на ежемесячном платеже по ипотеке в зависимости от выбранных условий», — отмечает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

«Специальная ипотечная программа со сниженной ставкой на весь срок кредитования интересует более 40% клиентов, а 6% покупателей жилья предпочитают второй вариант - минимальную ставку на первый год займа. Совместные программы застройщика с банком-партнером позволяют предложить клиентам максимально комфортные, гибкие и выгодные условия для покупки жилья», - говорит директор по партнерским программам группы «Самолет» Алена Анцышкина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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