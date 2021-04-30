РСХБ победил в трех номинациях премии «Дилер года»

АО «Россельхозбанк» стал победителем в трех из девяти номинаций XIX ежегодного национального конкурса «Дилер года» (The Best Dealer & Desk Awards), который проводят Московская международная валютная ассоциация совместно с Содружеством профессионалов финансового рынка.

Светлана Мирошниченко, заместитель начальника управления торговых операций и Виктор Шетцель главный специалист отдела банкнотных операций и торговли драгоценными металлами по результатам голосования второй год подряд заняли первое место в номинации «Лучший деск банкнотного рынка». Юлия Ершова, Исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках, была признана лучшим менеджером финансовых институтов, а Виктор Шетцель, стал победителем в номинации «Лучший дилер банкнотного рынка». Впервые, команда трейдеров под руководством Андрея Мишко, начальника отдела торговых операций на валютно-денежном рынке завоевала третье место в номинации «Лучший валютный деск».

«Россельхозбанк остается одним из крупнейших маркет-мейкеров на рынке МБК, на межбанковском рынке по банкнотным, конверсионным и деривативным операциям. Высокий профессионализм, знание рынка, умение принимать решения и брать на себя ответственность, - вот ключевые компетенции команды РСХБ. То, что наши коллеги каждый год занимают первые места в результате независимой оценки финансового сообщества, говорит о грамотной стратегии, отличных результатах и будущих достижениях, подкрепленных опытом крупнейшего российского банка», − отметил директор Департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Сергей Фетисов.

Национальный конкурс «Дилер года» является одним из самых авторитетных среди профессиональных участников финансового рынка России. Церемония награждения «The Best Dealer & Desk Awards 2019» состоялась 23 апреля 2021 года в Москве. На Церемонии были объявлены лучшие специалисты финансового рынка России в девяти номинациях: «Лучший Валютный Дилер» и «Лучший Валютный Деск», «Лучший Банкнотный Деск» и «Лучший Банкнотный Дилер», «Лучший Денежный Дилер» и «Лучший Денежный Деск», «Лучший Дилер Срочного Рынка» и «Лучший Деск Срочного Рынка», а также «Лучший Менеджер Финансовых Институтов».