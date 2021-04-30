43% россиян будут отмечать майские праздники на даче

Население позитивно отреагировало на длинные выходные и поделилось планами в опросе портала «Рамблер».

В 2021 году россияне будут отдыхать на майские праздники почти столько же, сколько обычно на новогодние – с 1 по 10 мая включительно. Rambler&Co провёл опрос и узнал, как распорядится население праздничными днями.

Четверть респондентов не воспользуется выходными и продолжит работать по привычному графику. 59%, напротив, обрадовались дополнительному отдыху и вовсю планируют выходные. Из них 28% проведут майские праздники как обычные нерабочие дни, 12% уделят максимум внимания близким и родным, 8% поедут на шашлыки, 7% отправятся в полноценный отпуск, а 4% займутся своим хобби. 16% пока не строили планы.

Большинство россиян проведут выходные на даче – 43%. Учитывая, что Роспотребнадзор опасается увеличения заболеваемости ковидом в городах, это безопасное решение. 34% тоже выбирают здоровье и планируют сидеть дома. 16% хотят гулять по городу, а 7% отправиться в путешествие. При этом в качестве путешествия абсолютное большинство выбирают Россию – 81%. О зарубежных поездках задумались лишь 19%.

Несмотря на выходные, россияне будут экономить. Чуть больше трети респондентов запланировали потратить на праздники от 5 до 10 тысяч рублей. 30% приняли решение потратить не больше стоимости шашлыков, 19% – от 10 до 30 тысяч. Только у 15% бюджет на майские поднимается больше отметки 30 тысяч рублей.

Rambler&Co также спросил, какой праздник участники опроса будут отмечать 1 мая. Половина по старой памяти считает, что он называется День международной солидарности трудящихся. 32% ответили верно – День Весны и Труда. 6% готовы отметить День Труда, 3% – День народного единства. Для 9% этот праздник неформально называется День Шашлыка.

Охват опроса составил 50 733 тысячи пользователей. На вопросы ответили 72% мужчин и 28% женщин. Даты проведения – 22-27 апреля 2021 года