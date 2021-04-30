Треть россиян снимает наличные с кредитной карты

Треть россиян снимает деньги с кредитных карт, показало исследование Райффайзенбанка. Главным образом потому, что не везде можно расплатиться безналичным способом. Эту причину обозначили 55% респондентов. Однако есть и те, кто просто не доверяет цифровым платежам. В этом признались 4% опрошенных.

19% говорят, что снимают деньги с кредитки только в том случае, если оплата наличными сулит бонусы и дополнительные скидки. 15% наличные нужны для оплаты аренды, а 17% — пока их собственные деньги инвестированы.

«Для таких случаев оптимальный вариант — кредитная карта с льготным периодом не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы, — говорит Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Банки сейчас активно конкурируют за клиентов, поэтому предлагают всё больше выгодных условий. Например, у нас можно без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно, а если успеть открыть карту до конца мая, то в первые два месяца можно снимать и переводить наличные без комиссии без ограничения по сумме».

Среди жителей страны наличные с кредитки чаще снимают самарцы (36%) и петербуржцы (35%). При этом сохранение инвестиционных вложений — наиболее актуальная причина для жителей Нижнего Новгорода (36%).

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% vs 53%) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26–35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.