Сбербанк представил новые продукты исламского финансирования

Клиенты Сбербанка, ориентирующиеся на инвестиции в инструменты, соответствующие нормам партнерского финансирования, получили возможность инвестировать в акции российских компаний, сообщают в пресс-службе Сбера.
Согласно нормам ислама, мусульманам запрещено использование долговых инструментов с доходностью (например, конвенциональные акции или облигации). Покупка ETF или акций, прошедших скрининг на предмет соответствия стандартам AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов) или IFSB (Совет Исламских Финансовых Услуг), отвечает нормам исламского финансирования, так как доход инвестора формируется в соответствии с допустимой деятельностью компании при соблюдении определённых финансовых коэффициентов.
Центром партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка проведён скрининг на соответствие стандартам шариата более 100 российских публичных компаний, торгующихся на московской и петербургской биржах. По итогам скрининга акции 14 российских компаний считаются соответствующими общепринятым стандартам, разработанным AAOIFI.
С марта клиентам банка также доступны инвестиции в пять наиболее значимых в мире индексов, соответствующих стандартам исламского финансирования, которые торгуются на американских биржах:
- SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS),
- Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL),
- World Islamic UCITS ETF (ISWD),
- Emerging Markets Islamic UCITS ETF (ISDE),
- USA Islamic UCITS ETF (ISUS).
Для того, чтобы начать инвестировать клиенту достаточно открыть брокерский счет в Сбербанке, с которого клиент может инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Открыть брокерский счет быстро и удобно можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или обратившись в ближайшее отделение банка.
Клиенты могут получить детальную информацию о брокерском облуживании на сайте банка, пройдя по ссылке, а также позвонив по телефонам: 900, 8 800 555-55-51, или + 7 495 967-18-23 (из-за рубежа). Также, для получения информации, можно обратиться к клиентскому менеджеру по месту обслуживания. Детальная информация указана в памятке, размещённой на интернет-сайте Сбербанка, а также в извещении инвестора, направленном на Вашу почту, при оформлении брокерского счета.
– Мы рады представить инклюзивные банковские продукты, которые соответствуют критериям исламского финансирования и актуальны для розничных клиентов и инвесторов, придерживающихся нормам ислама, – Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка.