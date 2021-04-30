Сбербанк представил новые продукты исламского финансирования

Клиенты Сбербанка, ориентирующиеся на инвестиции в инструменты, соответствующие нормам партнерского финансирования, получили возможность инвестировать в акции российских компаний, сообщают в пресс-службе Сбера.

Согласно нормам ислама, мусульманам запрещено использование долговых инструментов с доходностью (например, конвенциональные акции или облигации). Покупка ETF или акций, прошедших скрининг на предмет соответствия стандартам AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов) или IFSB (Совет Исламских Финансовых Услуг), отвечает нормам исламского финансирования, так как доход инвестора формируется в соответствии с допустимой деятельностью компании при соблюдении определённых финансовых коэффициентов.

Центром партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка проведён скрининг на соответствие стандартам шариата более 100 российских публичных компаний, торгующихся на московской и петербургской биржах. По итогам скрининга акции 14 российских компаний считаются соответствующими общепринятым стандартам, разработанным AAOIFI.

С марта клиентам банка также доступны инвестиции в пять наиболее значимых в мире индексов, соответствующих стандартам исламского финансирования, которые торгуются на американских биржах:

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS),

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL),

World Islamic UCITS ETF (ISWD),

Emerging Markets Islamic UCITS ETF (ISDE),

USA Islamic UCITS ETF (ISUS).

Для того, чтобы начать инвестировать клиенту достаточно открыть брокерский счет в Сбербанке, с которого клиент может инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Открыть брокерский счет быстро и удобно можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или обратившись в ближайшее отделение банка.

Клиенты могут получить детальную информацию о брокерском облуживании на сайте банка, пройдя по ссылке, а также позвонив по телефонам: 900, 8 800 555-55-51, или + 7 495 967-18-23 (из-за рубежа). Также, для получения информации, можно обратиться к клиентскому менеджеру по месту обслуживания. Детальная информация указана в памятке, размещённой на интернет-сайте Сбербанка, а также в извещении инвестора, направленном на Вашу почту, при оформлении брокерского счета.

– Мы рады представить инклюзивные банковские продукты, которые соответствуют критериям исламского финансирования и актуальны для розничных клиентов и инвесторов, придерживающихся нормам ислама, – Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка.