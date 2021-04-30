Программа развития энергетики утверждена в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал Указ, которым утвердил схему и программу развития (СиПР) энергетики Иркутской области на 2022-2026 годы.

По мнению Губернатора, основной особенностью этого плана будущего роста экономики Иркутской области станет синхронизированное развитие объектов генерации и электросетевого хозяйства Приангарья.

– Главные направления дальнейшего роста пока сосредоточены на севере Иркутской области. Схемой и программой развития энергетики предусмотрены мероприятия для решения задач по электроснабжению промышленных предприятий в Бодайбинском и Усть-Кутском районах, дальнейшему освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения, развитию Транссиба и БАМа. На основании утвержденной СиПР формируются в дальнейшем инвестиционные программы энергокомпаний, – сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Схема содержит разработку предложений по вводам новых и модернизации существующих объектов генерации, по развитию электрических сетей, обеспечение развития регионального топливно-энергетического комплекса, обоснование оптимальных направлений развития электрических сетей области для обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей. Документ согласован всеми заинтересованными субъектами электроэнергетики, в том числе Системным оператором Единой энергетической системы России.