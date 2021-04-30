Новости

Программа развития энергетики утверждена в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал Указ, которым утвердил схему и программу развития (СиПР) энергетики Иркутской области на 2022-2026 годы.

По мнению Губернатора, основной особенностью этого плана будущего роста экономики Иркутской области станет синхронизированное развитие объектов генерации и электросетевого хозяйства Приангарья.

Читайте также:

Новую генерацию в Иркутской области оплатят целевые потребители – РЖД, ИНК, Полюс
29 апреля 2021
Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов
21 апреля 2021

– Главные направления дальнейшего роста пока сосредоточены на севере Иркутской области. Схемой и программой развития энергетики предусмотрены мероприятия для решения задач по электроснабжению промышленных предприятий в Бодайбинском и Усть-Кутском районах, дальнейшему освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения, развитию Транссиба и БАМа. На основании утвержденной СиПР формируются в дальнейшем инвестиционные программы энергокомпаний, – сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Схема содержит разработку предложений по вводам новых и модернизации существующих объектов генерации, по развитию электрических сетей, обеспечение развития регионального топливно-энергетического комплекса, обоснование оптимальных направлений развития электрических сетей области для обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей. Документ согласован всеми заинтересованными субъектами электроэнергетики, в том числе Системным оператором Единой энергетической системы России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Энерготарифы в Иркутской области вырастут":
Все материалы сюжета (20)


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании