Движение ограничат в районе дома №77 по улице Профсоюзная с 09:00 1 мая до 17:00 13 мая – в направлении движения от улицы Шмидта до улицы Звездинская, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.
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Проезд частично заблокируют по улице Профсоюзная в Иркутске
/ Сибирское Информационное Агентство /
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