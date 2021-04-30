Новости

Проезд частично заблокируют по улице Профсоюзная в Иркутске

Движение ограничат в районе дома №77 по улице Профсоюзная с 09:00 1 мая до 17:00 13 мая – в направлении движения от улицы Шмидта до улицы Звездинская, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании