YouTube-канал «Редакция» выпустил расследование о проблемах туризма на Байкале

Бывший журналист НТВ Алексей Пивоваров рассказал о проблемах с границами нацпарка, потерях региона от пандемии и китайской экспансии.

– Возможно, в этом году вы тоже планируете поехать на Байкал. Закрытые границы сделали его важнейшим отпускным направлением. И именно сейчас на Байкале начались большие перемены – не столько из-за пандемии, сколько из-за некоего Плана, который, как уверены местные, негласно осуществляется на берегах озера: многие здесь уже получили извещения о том, что незаконно занимают территорию национального парка, – написано в описании ролика.

Напомним, что 6 февраля дан старт зимним чартерам на Байкал. Пока чартерные рейсы организованы из Екатеринбурга и Москвы в Улан-Удэ. Войдет ли в программу субсидированных перевозок Иркутская область? В чем плюсы и минусы чартеров? Портал SIA.RU поговорил с участниками рынка и собрал «за» и «против».