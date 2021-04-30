4% иркутян выступают за объявление Дня труда выходным

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Иркутской области и выяснила, поддерживают ли они сохранение за Днем труда статуса праздничного и выходного дня или считают, что он должен стать рабочим.

Выяснилось, что большинство жителей региона – 54% – не согласны с тем, что Праздник Весны и Труда должен быть рабочим днем. Обратной точки зрения придерживаются 23% – именно столько респондентов из Иркутской области согласны с мнением, что 1 мая не должен быть выходным днем.

Больше всего тех, кто поддерживает перевод праздника труда в статус рабочего дня, среди представителей сферы «туризм, гостиницы, рестораны» и автомобильного бизнеса. А сторонников того, чтобы сохранить выходные, больше всего среди сотрудников профсферы «закупки», а также среди бухгалтеров, финансистов и юристов.

В целом, в большинстве российских компаний нет сложившихся традиций празднования Дня труда, и 87% респондентов сообщили, что никак не отмечают его на работе. Лишь в 5% компаний 1 мая принято устраивать субботник. По 2% поделились, что выезжают с коллегами за город или устраивают локальный митинг трудящихся. Меньше одного процента респондентов сообщили, что в их компаниях организуют корпоративы, концерты для сотрудников и награждение лучших работников.