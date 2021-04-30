Новости

Сбер снижает тарифы для корпоративных клиентов

Улучшения коснутся востребованных услуг в рамках рассчётно-кассового обслуживания, сообщают в пресс-службе Сбера.

Снижены тарифы на услуги перевода средств на счета физических лиц и комиссия за снятие наличных по бизнес-карте, также в два раза увеличена сумма бесплатных переводов.

Теперь комиссия за перевод средств со счёта юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) на счёт физлица на суммы свыше 5 млн рублей в месяц составит 4%.

Сумма бесплатных переводов со счёта ИП на счета физлица повышается в два раза: со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей в месяц.

Комиссия при выдаче наличных со счёта по бизнес-карте на суммы свыше 1,5 млн рублей в месяц снижается до 4%.

Новые тарифы начнут действовать для корпоративных клиентов автоматически со 2 мая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании