В большинстве районов Приангарья с 1 мая установят особый противопожарный режим

В южных, центральных и западных территориях Иркутской области режим вводится с восьми часов утра 1 мая и до восьми часов 15 июня, сообщают в администрации области.

На севере – в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском и Чунском районах, а также в городах Усть-Илимск и Братск – ОПР будет действовать с восьми утра 17 мая до восьми часов 30 июля. Постановление об этом подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

В документе сказано, что ОПР вводится «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населенным пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области».