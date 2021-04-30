Средний размер автокредита в Иркутской области вырос на 13%

Если в марте 2020 года он составлял 946 602 руб., то к марту 2021 он вырос до 1 069 481 руб.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил рекордные 1 052,1 тыс. руб. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 23,6% (в марте 2020 года – 851,1 тыс. руб.), а по сравнению с предыдущим месяцем - на 7,2% (в феврале 2021 года – 981,5 тыс. руб.).

В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в марте 2021 года составил 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В марте 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1 539,1 тыс. руб.),

Московской обл. (1 279,7 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (1 226,8 тыс. руб.),

Краснодарском крае (1 132,2 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (1 113,0 тыс. руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в марте 2021 года продемонстрировали:

Кемеровская обл. (+74,8%),

Республика Татарстан (+29,6%),

Самарская обл. (+29,4%),

Калужская обл. (+25,1%),

Саратовская обл. (+24,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 17,7% и 19,1% соответственно.

«В марте было выдано наибольшее количество автокредитов в текущем году, а их средний чек впервые превысил 1 миллион рублей, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом превышение этой суммы было отмечено в 10-ти из 30-ти крупнейших регионов страны по объемам автокредитования. Важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Иными словами, в последнее время автокредиты выдаются тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы».