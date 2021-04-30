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Пожар произошел на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском

Пострадавших нет, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Горит кровля 4-этажного кирпичного здания и склад. Тушение осложняется конструкцией строения: под общей крышей расположен комплекс зданий, соединенных галереями, по которым распространился огонь.

Напомним, в городе Усолье-Сибирском произошёл пожар в здании мебельной фабрики на улице Молотовая. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу в 12.52. Были эвакуированы 72 человека, еще 5 человек спасены звеньями газодымозащитной службы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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