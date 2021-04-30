Новый автобусный маршрут из села Еланцы в Иркутск запустили в Приангарье

Администрация Ольхонского района Принагрья сообщила на официальном сайте о запуске нового межмуниципального автобусного маршрута из села Еланцы в Иркутск.

Номер маршрута – 506. Билеты на него можно приобрести в кассах и на сайте Иркутского автовокзала либо у перевозчика – ИП В.К. Нохоева. Время отправления из села Еланцы – в 6:00, из Иркутска с автовокзала – в 15:30.

В сообщении отмечается, что льготные категории граждан могут ездить по маршруту бесплатно. «Это ветераны труда, в т.ч. Иркутской области, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно при себе иметь следующие документы: паспорт, удостоверение ветерана или льготной категории, решение, которое выдает Управление социальной защиты населения по месту жительства льготника», – отмечает администрация.