Только привитых от COVID-19 или переболевших будут пускать на Парад Победы в Бурятии

Власти Республики Бурятия сообщили на официальном сайте, что на Парад Победы в регионе будут пускать только тех людей, кто переболел коронавирусом, поставил прививку от болезни или имеет отрицательный тест.

Парад Победы пройдет на главной площади Улан-Удэ с участием зрителей. Чтобы наблюдать за шествием военных на Площади Советов, необходимо представить один из следующих документов:

- Результат лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Давность результата исследования – не ранее чем за 72 часа до начала Парада Победы;

- Результат экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2. Давность результатов исследования – не ранее чем за 72 часа до начала Парада Победы;

- Справка, выданная медицинской организацией, о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев до начала Парада Победы заболевании новой коронавирусной инфекцией;

- Сертификат с портала Госуслуг или справка медицинской организации о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции. Документы выдаются после вакцинации двумя компонентами препарата.

Те, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, имеют возможность посмотреть прямую трансляцию парада 9 мая в эфире трех телеканалов: «Тивиком», ГТРК «Бурятия» и «Ариг Ус». Телеканал «Ариг Ус» начнет трансляцию в 09:30, «Тивиком» – в 09:50. ГТРК «Бурятия» начнет прямое включение в 10.00 на канале «Россия 24».