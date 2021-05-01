Пешеходный переход появится у Музыкального театра в Иркутске

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что у Музыкального театра на улице Седова в городе появится пешеходный переход.

«До конца 2021 года на улице Седова в районе остановочного пункта «Музыкальный театр» появится новый светофорный объект. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в администрации Иркутска. Светофорный объект будет оснащен пешеходной секцией с кнопочным вызовом», – говорится в сообщении.

Его оборудуют для повышения безопасности движения на Седова. Кроме этого, в текущем году на дорогах Иркутска планируется устранить еще 30 очагов аварийности.