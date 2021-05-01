«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в Иркутск до 35 в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила на официальном сайте, что планирует увеличить количество рейсов в наступающем летнем сезоне из Москвы в Иркутск до 35 в неделю, ранее самолеты летали по данному маршруту 25 раз за семь дней.

Также перевозчик увеличил число перелетов из Москвы и в другие города – Хабаровск, Красноярск, Томск, Самару, Нижневартовск, Новый Уренгой, Новосибирск, Оренбург и Екатеринбург.

«Развитие перевозок между Москвой и федеральными округами к востоку от центра европейской части России – один из приоритетов стратегии «Аэрофлота», которая направлена на обеспечение транспортной связности отдалённых регионов страны и повышение мобильности россиян в целом», – говорится в сообщении.