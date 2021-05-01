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Роспотребнадзор Приангарья попросил жителей региона провести майские праздники дома и на даче

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Роспотребнадзор Иркутской области сообщил на официальном сайте, что в регионе ситуация с коронавирусом остается стабильно напряженной, в связи с чем попросил местных жителей провести майские праздники дома и на дачах.

«Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в преддверии майских праздников предлагает жителям воздержаться от участия в массовых мероприятиях и посвятить это время своим семьям, воспитанию детей, оздоровительным процедурам, уделить время работе на приусадебных и дачных участках», – говорится в сообщении.

Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться в условиях самоизоляции.

Ведомство напомнило, что все запланированные события будут транслироваться в режиме онлайн, потому их можно будет посмотреть по телевизору.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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