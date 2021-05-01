Межвузовский кампус на 10,5 тысячи человек планируют построить в Иркутске

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в Иркутске построят межвузовский кампус на 10,5 тысячи человек.

«В Иркутске хотим создать кампус на 10,5 тысячи человек. Первая очередь строительства будет рассчитана на 4,5 тысячи. Вторая – на 6 тысяч. Рассчитываем, что возвести кампус получится в рамках федерального концессионного соглашения», – сообщил Кобзев.

Объект будет строиться по поручению президента РФ, который поставил задачу до 2030 года по всей стране капитально отремонтировать общежития федеральных вузов и построить новые.

Также глава Приангарья сообщил, что в регионе, помимо кампуса, планируется строительство мирового научного центра «Байкал».