Закон о штрафах за высадку детей-безбилетников вступил в силу в России

Закон об административных штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта вступил в силу 1 мая, пишет ТАСС.

«Водитель заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 30 тысяч рублей. Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся», – сообщил один из авторов инициативы Андрей Исаев.

В законе при этом речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, ответственность наступает за сам факт высадки.