В Год массового спорта в Иркутске пройдет более 200 мероприятий

– Прошлый год наглядно нам показал, что здоровье – одна из главных ценностей нашей жизни. Чем больше иркутян будут заниматься спортом, тем лучше. Город здоровых, активных, инициативных людей – это перспективный город. Замечательно, что нашу инициативу поддержали предприниматели, крупные спортивные центры, молодежные объединения, спортивные федерации, депутаты городской думы и многие другие коллективы. Депутаты Думы внесли предложение об организации ежедневных массовых зарядок в 35 округах. Это будет рекорд среди городов России. И таких по-настоящему интересных мероприятий будет много. Обращаюсь ко всем иркутянам – присоединяйтесь ко всем мероприятиям Года массового спорта в Иркутске.

– Также в рамках проекта мы запускаем новый современный спортивный портал https://www.godsportairk.ru, где каждый иркутянин сможет зафиксировать свои достижения в личном кабинете. Главным же событием Года массового спорта станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника, – отметил куратор «Года массового спорта» Александр Откидач.