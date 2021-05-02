Житель Усолья-Сибирского отдал 145 тысяч рублей за несуществующий мотоцикл

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что 39-летний житель города Усолья-Сибирского Иркутской области отдал 145 тысяч рублей за мотоцикл, которого не существует.

Объявление о продаже мотоцикла Suzuki он нашел на интернет-площадке «Авито». Потенциальный покупатель переписывался с автором объявления в мессенджере. «Для убедительности псевдовладелец мототранспорта отправил усольчанину видео с описанием товара и паспортные данные, как впоследствии установлено полицейскими, фальшивые», – отметила полиция.

Мужчина перевел мошеннику полную предоплату и стал ждать отправки мотоцикла транспортной компанией, однако не дождался. В транспортной компании, куда позже обратился покупатель, сообщили, что на его имя и адрес ничего не было выслано. Связаться с «хозяином мотоцикла» 39-летнему мужчине не удалось – телефон оказался недоступен. Объявление с сайта удалено.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.