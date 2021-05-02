Замначальника ГУФСИН в Приангарье арестовали за взятку в 60 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что арестован замначальника регионального ГУФСИН по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, в апреле 2021 года заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника часть взятки – 10 миллионов рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей.

Подозреваемый находится под стражей, его сообщник – под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.