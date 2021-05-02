Новости

Замначальника ГУФСИН в Приангарье арестовали за взятку в 60 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что арестован замначальника регионального ГУФСИН по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, в апреле 2021 года заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника часть взятки – 10 миллионов рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей.

Подозреваемый находится под стражей, его сообщник – под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальские стратегии #байкальскиестратегии
Байкальский образовательный маневр: в регионе выбрали точку для прорыва на международный уровень
В Приангарье представили мастер-план развития Байкальска
Александра Козак: «Благоустройство – это не просто плитка и фонарь»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании