Ансамбль из Усть-Ордынского выиграл грант в 2 млн рублей на всероссийском конкурсе

Народный бурятский фольклорный ансамбль «Худайн гол» из поселка Усть-Ордынский Иркутской области стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции» и выиграл 2 млн рублей на развитие коллектива, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото с сайта правиельства Иркутской области

Ансамбль «Худайн гол» представил программу проведения свадебного обряда предбайкальских бурят. Грант будет потрачен на приобретение костюмов, аппаратуры, постановку новых концертных номеров.

Кроме жителей Приангарья в конкурсе приняли участие 263 коллектива из 84 регионов России. По результатам фестиваля выбрано 20 лауреатов. Победители примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре в Москве.