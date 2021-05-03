Глава Бурятии заявил о готовности отказаться от туристских чартеров на Байкал

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на заседании совета по развитию туризма заявил местным туроператорам о готовности отказаться от туристских чартеров на Байкал, пишет МК – Улан-Удэ.

Во время мероприятия генеральный директор ООО «Сибирь-Тур» Дарима Тугутова сообщила, что федеральный туроператор требует от республиканских снизить цену на путевки по сравнению с 2020 годом, что в свою очередь вызвано нежеланием потребителей платить дорого. Федералы просят установить цену в 16 тысяч рублей, что едва превышает себестоимость проживания и сервиса. Также Тугутова предложила рассмотреть возможность субсидирования чартерных туров.

«Ниже прошлого года точно ставить не надо. Сейчас согласитесь на 16 тысяч – в следующем году попросят 14 тысяч, затем 10, а потом попросят еще и доплатить за каждый чартер. О поддержке министерства я поговорю. Но работать в убыток – такой задачи нет. А слово «субсидирование» забудьте. Бизнес ради бизнеса, а не для того, чтобы из бюджета деньги просить. Если мы еще чартеры будем субсидировать из бюджета – тогда зачем они нам нужны», – заявил в ответ Цыденов и отметил, что готов даже отказаться от них и вовсе.

Глава Бурятии отметил, что турбизнес должен зарабатывать деньги, а не быть статьей расходов бюджета. «Если у нас чартеры работают в минус для бизнеса и для бюджета, они нам не нужны», – сообщил он.

О плюсах и минусах чартеров можно прочитать в специальном материале SIA.RU, где собраны мнения участников рынка.