Опубликовано расписание автобусных маршрутов в Иркутске, которые изменятся с 3 по 7 мая

Мэрия Иркутска опубликовала измененное расписание муниципальных автобусных маршрутов, которые изменятся с 3 по 7 мая в связи с проведением тренировок подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона к торжественному прохождению и временным закрытием движения транспорта на площади перед зданием правительства региона.

В частности, схемы движения транспорта изменятся 3 мая с 18:00 до 21:00, 5 мая 2021 года с 17:00 до 22:00, 7 мая 2021 с 17:00 до 22:00.

Автобусные маршруты №№3, 16, 20, 23, 38, 67, 80 при следовании в центр после ул. Чкалова проедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; из центра – после ул. Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» будут временно исключены.

Автобусные маршруты №№6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 при следовании в центр после ул. Чкалова последуют по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; из центра – после ул. К. Маркса по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановки «ул. Сухэ-Батора» и «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) будут временно исключены.

Автобусные маршруты №№7к, 90 при следовании из центра после ул. К.Маркса затем направятся по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет временно исключена.

Автобусный маршрут №74 при следовании в центр после ул. Чкалова затем направится по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) будет временно исключена.

До остановки «Художественный музей» будут следовать автобусные маршруты №№12, 16к. При следовании из центра после ул. Ленина транспорт направится по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» будут временно исключены.

Автобусный маршрут №8 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлен по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова и далее по маршруту; из центра - после ул. Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» будут временно исключены.

Движение автобусного маршрута №28 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова и далее по маршруту; из центра - после ул. К. Маркса по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «ул. Сухэ-Батора» будут временно исключены.

Автобусный маршрут №56 при следовании в центр после ул. Ленина будет направлен по улицам Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая и далее по маршруту; в центр – после ул. Рабочая по улицам Декабрьских Событий, К. Маркса, Ленина и далее по маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского», «Художественный музей» (из центра) будут временно исключены.