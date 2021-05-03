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Горнорабочий из Бодайбо отдал аферистам 1,5 млн рублей

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что 37-летний горнорабочий из города Бодайбо Иркутской области отдал более 1,5 млн рублей телефонным аферистам при попытке спасти свои сбережения.

Установлено, что 26 апреля мужчине позвонила неизвестная и представилась сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Она сообщила заявителю, что неустановленное лицо пытается оформить на его имя кредит.

В этот же день жителю Бодайбо также позвонил другой человек, который представился сотрудником службы безопасности банка и поинтересовался, не подавал ли мужчина заявку на кредит. После чего предложил перевести все сбережения на резервный счет.

Мужчина боялся потерять деньги и потому, следуя инструкциям злоумышленников, в течение нескольких дней переводил сбережения на несколько номеров мобильных телефонов, указанных аферистами, в итоге – лишился крупной суммы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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