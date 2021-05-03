Строящиеся в Иркутске истребители Су-30СМ модернизируют до новой версии

Российские истребители Су-30СМ, которые строятсяна Иркутском аваизаводе, будут модернизированы до модификации СМ2 «Супер-Сухой», сообщают «Известия».

«Машины получат двигатель повышенной маневренности, а также уникальные радары. Помимо этого существенно будет расширен их арсенал. В него войдут новейшие управляемые авиабомбы и ракеты. По мнению экспертов, такая модернизация заметно повысит потенциал российской боевой авиации», – говорится в сообщении.

Работы по модернизации будут завершены до 2027 года. Точное количество самолетов, которые планируется модифицировать, пока не определено.

Кроме того, российское военное ведомство уже заключило контракт на поставку более двух десятков Су-30 в варианте СМ2. Общая стоимость заказа – более 100 млрд рублей. Эти машины будут выпущены с нуля.