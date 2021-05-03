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Толчки в 5-6 баллов почувствовали жители Бурятии из-за землетрясения в Монголии

Жители нескольких населенных пунктов Республики Бурятия почувствовали толчки в 5-6 баллов из-за землетрясения, которое произошло сегодня в районе озера Хубсугул в Монголии, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической служба РАН.

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Удары до 6 баллов зафиксированы в Мондах. Толчки в 5 баллов почувствовали жители населенного пункта Туран, в 4-5 баллов – Туран, Сорок, Кырен, Орлик, жемчуг, Тунка, Курорт Аршан, Зун-Мурино, Утата.

Наименьшие удары в 2 балла ощутили жители Билютая, Сухой, Ильинки, Топки и других территорий.

Всего в Республике Бурятия толчки были зафиксированы более чем в 80 населенных пунктах.

Напомним, сейсмособытие произошло сегодня по местному времени в 16:46. Эпицентр располагался в районе озера Хубсугул в Монголии, где интенсивность удара составила 8,5 балла. В Иркутской области землетрясение ощущалось более чем 200 населенных пунктах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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