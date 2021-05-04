В поселке Бугульдейка Ольхонского района электроснабжение восстановлено

Из-за погодных условий 3 мая произошло аварийное отключение электроснабжения в поселке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Около 14.05 часов местного времени там шквалистым ветром до 25 м/сек без света оказался 261 дом с печным отоплением, в котором проживает 983 человека. Также обесточенным оказалось три социально значимых объекта.

В 19.40 обнаружено повреждение на ВЛ-35 кВ из-за падения дерева. Около 21 часа бригадой ОГУЭП «Облкоммунэнерго» электроснабжение полностью восстановлено.

Ранее ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что почти 1 тысяча домов и три соцобъекта остались без света в Ольхонском районе из-за аварии.

Напомним, с 1 мая текущего года в большинстве районов Иркутской области установлен особый противопожарный режим. Электроэнергия может отключаться не только в связи с аварийными ситуациями, но и при угрозе населенным пунктам и объектам экономики при распространении лесных пожаров из-за усиления ветра свыше 15 м/сек.