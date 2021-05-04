Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой

В браке у них родились две дочери и сын, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Гейтса в Твиттере.

После ухода Гейтса из Microsoft супруги занялись благотворительностью с помощью основанного частного фонда. Пара пообещала продолжать это дело и после развода.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», – сообщил Билл.

Гейтс отметил, что за 27 лет в браке они с Мелиндой вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. «Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», — подчеркнул бизнесмен.