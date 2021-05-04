Новости

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой

В браке у них родились две дочери и сын, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Гейтса в Твиттере.

После ухода Гейтса из Microsoft супруги занялись благотворительностью с помощью основанного частного фонда. Пара пообещала продолжать это дело и после развода.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», – сообщил Билл.

Гейтс отметил, что за 27 лет в браке они с Мелиндой вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. «Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», — подчеркнул бизнесмен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021
Два афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии
Жители более 200 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение
Землетрясение произошло в районе озера Хубсугул, его почувствовали в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании