Потанина назвали самым богатым человеком России

По версии Bloomberg, его состояние составляет 32,1 млрд долларов, передает РБК.

По данным Forbes, богатейшим россиянином является владелец «Северстали» Мордашов (32,7 млрд долларов). Bloomberg оценивает его активы в 28,1 млрд долларов и ставит на третье место.

Самым богатым россиянином является владелец «Норникеля» Владимир Потанин. К такому выводу пришли эксперты рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно индексу Bloomberg состояние бизнесмена на 3 мая составляет 32,1 млрд долларов, с начала года оно увеличилось на 2,06 млрд долларов.