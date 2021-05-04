Набор на обучение по программам Ворлдскиллс продолжается в Приангарье

Иркутяне могут стать участниками программы, записавшись на обучение через портал «Работа в России», сообщают в администрации области.

Оператором программы в Иркутской области определен Тулунский аграрный техникум, на базе которого с 2019 года действует Центр опережающей профессиональной подготовки. Получить дополнительное профессиональное образование можно будет на базе 23 колледжей и техникумов. Курсы по всем программам ведут сертифицированные преподаватели.

Подать заявку на обучение можно на сайте.

В арсенале федерального оператора программы Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) – свыше 600 эффективных коротких образовательных программ более чем по 160 компетенциям из различных сфер профессиональной деятельности. В Иркутской области востребованы и перспективны около 40 профнаправлений.

Среди них – предпринимательство, управление локомотивом, производственная сборка изделий авиационной техники, организация экскурсионных услуг, геопространственные технологии, поварское и кондитерское дела, дошкольное воспитание, парикмахерское искусство, окраска автомобилей. Кроме того, жители смогут пройти обучение в области интернет-маркетинга, программных решений для бизнеса, основах разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений, ресторанного сервиса, облицовки плиткой, технологии моды.