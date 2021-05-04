К 9 мая «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»

Весь май потребители могут оплатить задолженность по услуге «Обращение с ТКО» в полном объеме, и начисленные пени будут списаны, сообщают в пресс-службе компании.

Сумма для оплаты задолженности указана в платежных документах за апрель 2021 г. в графе «Итого к оплате»

Сумму задолженности можно уточнить на сайте PORTALGKH.RU или по тел: 8 800 250-78-68 (звонок бесплатный)

Акция «Спишем пени» действительна только в течение срока её проведения с 01.05.2021 по 31.05.2021 г.

Списание пени будет отображено в платежном документе за май 2021 г.