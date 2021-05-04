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Агентство S&P подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом, сообщают в банке.

Эксперты агентства отметили, что за последний год Банк Уралсиб сохранил стабильный кредитный профиль, допустив лишь небольшое ухудшение качества активов из-за пандемии COVID-19.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания агентством того, что в течение следующих 12-18 месяцев качество активов банка будет постепенно улучшаться, и он будет поддерживать значительные запасы капитала и ликвидности, которые позволят ему обеспечивать рост бизнеса и абсорбировать возможные потери по кредитам в течение следующих двух лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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