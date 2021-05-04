Три лесных пожара погасили в Иркутской области

Два возгорания зарегистрировано на незакрепленных за арендаторами участках в окрестностях села Биликтуй Усольского района. Лиственный лес пострадал по вине местного населения, сообщают в администрации области.

Еще один пожар также на незакрепленной за арендаторами территории произошел в трех километрах от села Дубынино Братского района. Огонь перешел в лес с земель иных категорий. Общая площадь потушенных очагов составила 35,5.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 23 пожара на общей площади 379,1 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 183 случая, площадь, пройденная огнем, – на 24668,3,1 га.