Почему россияне не хотят брать одобренную ипотеку

В конце апреля эксперты сообщили, что около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выгодных условиях.

По данным аналитиков, более половины добровольно отвергших ипотеку граждан рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5% годовых. Эксперты рассказали Известиям, с чем связана такая тенденция и какие перемены в плане ипотеки произошли в нынешнем году.

Около 20% «отказников» не устраивают предложенные сроки кредитования: они хотят расплатиться с банком максимум за 10 лет, в то время их доходы позволяют сделать это за 20 и более лет.

Примерно 15% граждан из числа массово отказавшихся от ипотеки впоследствии снимают жилье, около 10% потенциальных заемщиков ждут более низких ставок или снижения цен на квартиры. Еще 5% таких клиентов прерывают общение с банком без объяснения причин. Эксперты полагают, что долю добровольных отказов от ипотеки можно снизить, если начать развивать в стране программы финансовой грамотности.

Между тем, как объясняют эксперты, опрошенные Известиями, за последний год в России произошли сразу несколько событий, которые сильно отразились на рынке недвижимости.