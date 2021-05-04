План по предупреждению возникновения африканской чумы свиней утвердили в Иркутской области

В этот период ужесточаются запретительные и карантинные меры при возникновении АЧС, сообщают в областной администрации.

Новый документ был утвержден решением противоэпизоотической комиссии.

В области проводятся мониторинговые исследования животных, в том числе во всех случаях заболевания и падежа свиней, а также при ввозе сырья и продукции свиноводства из-за пределов региона.

Так за 2020 год проведено 924 лабораторных исследования проб биологических материалов, полученных от дикого кабана, домашних свиней и продукции свиноводства. Во всех случаях получены отрицательные результаты.