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План по предупреждению возникновения африканской чумы свиней утвердили в Иркутской области

В этот период ужесточаются запретительные и карантинные меры при возникновении АЧС, сообщают в областной администрации. 

Новый документ был утвержден решением противоэпизоотической комиссии. 

В области проводятся мониторинговые исследования животных, в том числе во всех случаях заболевания и падежа свиней, а также при ввозе сырья и продукции свиноводства из-за пределов региона.

Так за 2020 год проведено 924 лабораторных исследования проб биологических материалов, полученных от дикого кабана, домашних свиней и продукции свиноводства. Во всех случаях получены отрицательные результаты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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