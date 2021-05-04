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Пожар произошел на улице Левый Берег Каи в Иркутске

Погиб человек, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

4 мая, в 02:06 жильцы одноэтажного деревянного 16-квартирного дома сообщили о том, что горит веранда и одна из квартир. К месту пожара по указанному адресу прибыли 3 единицы специальной пожарной техники и 28 человек. 

До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалось 15 человек.  Пожар произошел в двухкомнатной квартире во втором подъезде. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.

В ходе тушения пожара в комнате горевшей квартиры был обнаружен погибший мужчина 1996 года рождения.  

На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара. Дознаватели надзорной деятельности по факту пожара проводят проверку, в результате которой будет принято правовое решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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