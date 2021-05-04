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В трех торговых центрах Иркутска открылись пункты вакцинации от коронавируса

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Это ТРЦ «Новый» (Советская, 58), ТЦ ЕвроПарк (ул. Розы Люксембург, 215В) и ТРЦ «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 19/1).

Как сообщает региональный минздрав, в ТРЦ «Новый» прививку можно сделать с 14.00 до 18.00. Сегодня пациентами мобильного пункта уже стали более 30 человек. В торговом центре Ленинского района медики будут принимать с 11 мая с 15.00 до 20.00, а в микрорайоне Юбилейном с 5 мая с 13.00 до 18.00. Работа мобильных пунктов вакцинации запланирована на период прививочной кампании от COVID-19. 

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.  

Накануне в регион поступило более 53 доз вакцины Гам-Ковид-Вак. В настоящее время её доставляют в прививочные пункты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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