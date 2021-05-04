МЧС продолжают работу в паводкоопасных районах Приангарья

По состоянию на утро 4 мая обстановка стабильная, уровни воды на реках ниже критических отметок, сообщают в ведомстве.

На реках западных и верхнеленских районов области наблюдается чистая вода, остаточные забереги, местами ледоход, а также ледостав с полыньями и закраинами до 80%; на реках центральных и северных районов области – ледостав с закраинами и полыньями до 30%, ледоход.

Хвост ледохода на реке Лене находится в 98 км выше города Усть-Кут, в районе поселка Боярск Усть-Кутского района. Голова ледохода находится в 55 км ниже села Подымахино Усть-Кутского района, в 103 км ниже Усть-Кута, динамика таяния льда за сутки составила 55 км вниз по течению.

В Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах продолжают работать оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области. Ежедневно сотрудники МЧС России совместно с представителями местных администраций проводят информирование населения, проживающего в непосредственной близости к береговой линии.