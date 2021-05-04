«Универсальная карта» Азиатско-Тихоокеанского банка вошла в тройку лучших кредитных карт с кэшбэком

Данные предоставил аналитический департамент «Выберу.ру»

«Универсальная карта» АТБ вошла в тройку лидеров рейтинга Лучшие кредитные карты с кешбэк в марте 2021 года. По расчетам калькулятора «Выберу.ру», карта заняла 2 место в рейтинге предложений.

При составлении рейтинга аналитиками портала были рассмотрены важные параметры кредитных карт: льготный период кредитования; размер процентной ставки по кредиту; стоимость обслуживания карты; размер выплаты кэшбэка.

Высокую оценку «Универсальной карте» дали благодаря следующим параметрам:

Рассмотрение заявки в течение 15 минут. Бесплатная доставка на дом.

До 10% кэшбэк на покупки в выбранных категориях.

Автокарта: до 10% кэшбэк на покупки для авто. Дом-ремонт: 10% кэшбэк на крупные покупки. Развлечения: до 10% кэшбэк на кафе и театры. Все включено: 2% кэшбэк на все покупки. Семья: 10% кэшбэк на семейные траты.

Бесплатное обслуживание карты.

Максимальный кредитный лимит - 500 000 рублей.

Льготный период кредитования до 120 дней.

Процентная ставка: от 11,5 до 26% годовых.

Помимо возврата средств от покупок, важными параметром оценки кредитной карты явился льготный период и проценты по кредиту.

Важно отметить, что «Универсальная карта» является одним из самых выгодных кредитных продуктов банка, она является одной из самых выгодных карт по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, «Универсальная карта» стала лауреатом специальной награды «Эмпатия – за качество клиентского сервиса» премии Retail Finance Awards 2020, проводимой редакцией журнала The Retail Finance.

В начале мая АТБ обновил условия программы лояльности для владельцев «Универсальной карты», расширив перечень покупок с кэшбэком до 10% годовых по категориям «Семья» и «Развлечения». При этом клиент может самостоятельно выбрать любимую категорию, чтобы сделать использование карты еще более выгодным.