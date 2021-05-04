До сентября пакеты РКО в Примсоцбанке можно подключить за 1 рубль

Примсоцбанк объявляет акцию «Спасибо за контакт» для своих корпоративных клиентов. С 1 мая 2021 года по 1 сентября 2021 год во всех подразделениях банка можно будет получить существенную скидку на пакеты рассчётно-кассового обслуживания.

По акции абонентская плата за пакет РКО составит 1 рубль, тогда как стандартные цены следующие:

• Пакет «Лайт» - абонентская плата 1000 рублей;

• Пакет «Бизнес» - 3000 рублей;

• Пакет «Вип» - 6000 рублей.

Для того, чтобы получить услугу по акционной цене необходимо, чтобы представитель компании, решивший открыть счёт в Примсоцбанке, сообщил, что пришёл по рекомендации действующего клиента банка. В этом случае действующий клиент может подать заявление на подключение льготного пакета через систему IBank2 или на бумажном носителе в офисе банка.

Таким образом, льготные условия обслуживания начинают действовать:

• Для клиента с действующим пакетом - на следующий день после окончания периода текущего пакета;

• Для клиента без пакета - не позднее дня, следующего за днем подачи заявления на подключение пакета.

Ознакомиться подробнее с тарифами на пакеты рассчётно-кассового обслуживания можно на сайте банка, а также по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.