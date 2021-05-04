Новости

Отдыхайте на майских выгодно! Держателям кредиток от Примсоцбанка вернётся повышенный кэшбэк

Запланировали отличный отдых на майские праздники? С Примсоцбанком он не только запомнится надолго, но и принесёт ощутимую пользу. C 01 по 30 мая держатели всех именных кредитных карт от Примсоцбанка, совершая покупки, могут рассчитывать на «Майский» кэшбэк в 3%.

Кэшбэк начисляется за оплаты в следующих категориях:

• Рестораны, закусочные (МСС 5812/5814);
• Пригородные автобусы и электрички (МСС 4131/4111);
• Магазины, торгующие садовыми принадлежностями, растениями (МСС 5261/5193);
• Базы/места отдыха (МСС 7997/7999/7032).

Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 30.06.2021 года, его максимальная сумма составит 3000 рублей.

Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021
Два афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии
Жители более 200 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение
Землетрясение произошло в районе озера Хубсугул, его почувствовали в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании