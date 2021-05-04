Отдыхайте на майских выгодно! Держателям кредиток от Примсоцбанка вернётся повышенный кэшбэк

Запланировали отличный отдых на майские праздники? С Примсоцбанком он не только запомнится надолго, но и принесёт ощутимую пользу. C 01 по 30 мая держатели всех именных кредитных карт от Примсоцбанка, совершая покупки, могут рассчитывать на «Майский» кэшбэк в 3%.



Кэшбэк начисляется за оплаты в следующих категориях:



• Рестораны, закусочные (МСС 5812/5814);

• Пригородные автобусы и электрички (МСС 4131/4111);

• Магазины, торгующие садовыми принадлежностями, растениями (МСС 5261/5193);

• Базы/места отдыха (МСС 7997/7999/7032).



Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 30.06.2021 года, его максимальная сумма составит 3000 рублей.



Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.