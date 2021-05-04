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ПСБ снижает ставки по «Госпрограмме-2020» до 5,45%

С 1 мая 2021 г. ПСБ снижает ставку по ипотеке в рамках «Госпрограммы-2020», а также увеличивает срок кредитования до 30 лет. Процентная ставка составит 5,45%.

Предложением могут воспользоваться все клиенты банка, в том числе военнослужащие. Помимо этого, для участников ипотечно-накопительной системы военнослужащих (НИС) ПСБ увеличивает максимальную сумму кредита до 4,085 млн руб. В рамках гражданской ипотеки с господдержкой максимальный размер кредита на приобретение жилья в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других российских регионах - 6 млн рублей.

Клиенты ПСБ могут оформить кредит на покупку строящегося жилья, в том числе с использованием счетов эскроу, или готовой квартиры у застройщика. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости недвижимости.

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«Запуск «Госпрограммы-2020» оказал существенную поддержку ипотечному рынку и строительству жилья, а главное - позволил тысячам российских семей решить жилищный вопрос на комфортных условиях. ПСБ предоставил ипотеку по «Госпрограмме-2020» более 16 тысячам российских семей. Мы рассчитываем, что очередное снижение ставки по наиболее востребованным ипотечным программам позволит решить вопрос с жильем тем, кто по разным причинам откладывал покупку квартиры», - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

ПСБ входит в пятерку крупнейших ипотечных игроков по выдаче льготной ипотеки, а на рынке военной ипотеки занимает первое место. Общий объем выданных банком кредитов на покупку жилья по «Госпрограмме-2020» составляет 56 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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